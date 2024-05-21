انت الأن تتابع خبر "مبروك مليون مبروك الزغاريد ماليه البيوت".. فرحة كبيرة لأصحاب المعاشات بشأن الإعفاء من دفع فواتير الكهرباء بشكل مختلف!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقرت الحكومة المصرية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، قرارًا يعفي ملايين من المتقاعدين من دفع فواتير الكهرباء بشكل نهائي. يأتي هذا القرار ضمن جهود متزايدة للتخفيف من الأعباء المالية للمواطنين الذين خدموا الوطن لسنوات طوال، حيث سيستفيد منه حوالي مليون شخص.

تعزيزًا للتكافل الاجتماعي والاعتراف بجهود العاملين

يرمي هذا القرار إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، كما أنه يشكل نوعًا من التشجيع للمساهمين في بناء المجتمع. وقد عبّرت الهيئات الحكومية عن أملها في أن يكون هذا الإجراء محفزًا لزيادة الرفاهية وتبادل اللطف بين أفراد المجتمع.

في ضوء ذلك

وخلال اجتماع للجنة الصناعية بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، أُشيد بجهود النائب Alaa Hamdy Qureitem، عضو مجلس النواب من محافظة البحيرة وعضو لجنة الصناعة، وشركات الكهرباء والطاقة المتجددة في تبسيط وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. وقد توجه الشكر إلى المسؤولين في الحكومة والوزارات المعنية لدورهم في مواجهة التحديات وتنفيذ الاقتراحات التي تسهم في تحسين الخدمات والدعم المُقدم للمواطنين.

تأكيداً على أهمية هذه الخطوات