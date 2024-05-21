سويلم يلتقى نائب وزير المياه بجمهورية زيمبابوي على هامش فعاليات ”المنتدى العالمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 10:32 صباحاً - الدكتور سويلم : قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة دائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك

- حرص مصرى على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف

- أهمية مبادرة AWARe فى دعم المجتمعات المحلية للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء

- تقديم التدريب لإعداد الكوادر الفنية فى زيمبابوي ، وإيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه بزيمبابوي

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، بالسيد/ فانجليس هاريتاتوس نائب وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك ، كما أعرب سيادته عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

كما أشار سيادته لأهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) والتي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء من خلال مشروعات عديدة يتم تنفيذها على الأرض فى مجال المياه والمناخ .

كما أكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي .

وقد أعرب السيد فانجليس عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع رغبة بلاده فى الإستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه بكفاءة ومعالجة وإعادة إستخدام المياه .