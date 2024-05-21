تداول صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - تداول صور من امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، عبر تطبيق التليجرام، بعد نصف ساعة من بدأ الامتحان.

وزعم أدم الجروب، أن الصور المتداولة على تليجرام هو نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب محافظة الجيزة حاليًا داخل اللجان في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بالفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس القادم 23 مايو 2024.

وفي ذات السياق، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357

وشكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها حرصا على مصلحة أبنائهم لأ شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو ( لا للغش ).