نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وزير الإنتاج الحربي" يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لشركة "حلوان للآلات والمعدات" لمتابعة العملية الإنتاجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية، حيث حرص السيد الوزير على التواجد في الشركة باكرًا بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وتقوم "حلوان للآلات والمعدات" بتوفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل (معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل المختلفة، تصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة).

تفقد الوزير "محمد صلاح" خطوط الإنتاج المختلفة ومصنع الجلفنة على الساخن، حيث استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما إستعرضه السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس/ عزت عبد العزيز من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة حلوان للآلات والمعدات ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، والتي من بينها المشروعات الخاصة بتقديم الدعم الصناعى لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في ضوء التعاقدات بين الشركة (مصنع 999 الحربي) وعدد من شركات القطاع الخاص لتقديم الدعم الصناعى لمشروع قطار (LRT) من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار والتي تعد من أهم مراحل تصنيعه، كما قام السيد الوزير بالإطلاع على خطط التطوير والمشروعات المستقبلية بالشركة.

وخلال تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي للشركة (مصنع 999 الحربي) حرص على التأكد من مدى إلتزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية وتحدّث مع العاملين بالشركة عن قُرب للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي والوطن ككل.

وأكد السيد الوزير أن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من الزيارات المفاجئة المتكررة للشركات والوحدات التابعة.

بدوره أوضح السيد/ محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن "حلوان للآلات والمعدات" هي أول شركة رائدة فى الشرق الأوسط لإنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز وغيرها من آلات الورش، وتضم الشركة ماكينات متطورة للقطع بالمياه والليزر، متابعًا أن المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شدد خلال الجولة على ضرورة الحرص للانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مختلف مجالات التصنيع، وكذا أهمية إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العمل بالشركة (مصنع 999 الحربي)، والسعي لتحقيق أقصى معدلات الجودة والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات.

وقد رافق السيد الوزير خلال الجولة التفقدية المفاجئة المهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المهندس/ أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي.