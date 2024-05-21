نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الالتزام بالشروط البنائية في المدن الجديدة: توجيهات وزارة الإسكان والمرافق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توجيهات حاسمة لحائزي قطع الأراضي والفائزين في طروحات هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.

تهدف هذه التوجيهات إلى الحفاظ على المدخرات العامة وتعزيز الواجهة الحضارية للمدن الجديدة عبر الالتزام الكامل بالشروط البنائية وشروط التخصيص.

التزام بالتراخيص والمواصفات الهندسية



- عدم السماح بالمخالفات: الوزارة أكدت على عدم التهاون مع أي مخالفة بنائية، وسيتم الإزالة الفورية لأي مخالفة تم رصدها بعد صدور قانون التصالح.

- فرق عمل متخصصة: هناك فرق عمل مختصة تعمل على مدار اليوم في كل مدينة لرصد ومعالجة أي مخالفة بنائية، بالإضافة إلى استخدام منظومة التغيرات المكانية للرصد الفوري.

- المعايير الهندسية: تم تحديد المواصفات الهندسية والقانونية اللازمة للبناء، والتي يجب أن تلتزم بها جميع المشاريع لضمان السكن الآمن للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

تؤكد الوزارة على أن الالتزام الكامل بالشروط البنائية والتخصيصات يعد ضروريًا لتفادي التعامل مع العقوبات القانونية والحفاظ على استقرار البنية التحتية العمرانية في البلاد.