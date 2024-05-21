جولة المشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول القضايا الأوروبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 11:29 صباحاً - عقد السيد السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات مع السيد السفير/ ألكساندر جروشكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية حول القضايا الأوروبية.

وأكدت المشاورات على متانة العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والحرص على تطويرها على مختلف الأصعدة. وتناولت أهم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الأوروبية والدولية، فضلاً عن تناول أنشطة المنظمات السياسية والأمنية المؤثرة. كما تطرقت المشاورات إلى الأزمة الروسية الأوكرانية بأبعادها المختلفة، وأهمية إيجاد الحلول السياسية المناسبة، أخذاً في الاعتبار تأثيرها الواسع على الأمن والاستقرار الدوليين، والضغوط الاقتصادية التي تمثلها على الدول النامية، خاصة تأثيرها على قطاعات الطاقة والإنتاج الغذائي وانسياب التجارة بشكل عام.

وقد تم استعراض العلاقات الاقتصادية الاتحادية لدول تجمع البريكس، أخذاً في الاعتبار عضوية البلدين في هذا التجمع الهام.