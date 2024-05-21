نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: إعدادية القاهرة في مستوى الطالب المتوسط.. وإنجليزي الجيزة يرسم الفرحة على وجوه الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في عدد من المحافظات.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن امتحان الجبر لمحافظة الاسكندرية لطلاب الإعدادية جاء مناسبا للطلاب دون تعقيدات ولكن اشتكى الطلاب من وجود أخطاء به ويطلبوا مراعاه ذلك عند التصحيح.

وأضافت: “كما أن امتحان الجبر لمحافظة القاهرة جاء في مستوي الطالب المتوسط عدا سؤال واحد فقط غير مباشر يحتاج لتركيز".

وأشارت مؤسس أولياء أمور مصر، إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية لمحافظة الجيزة جاء سهل ومباشر ورسم الفرح علي وجوه الطلاب بينما جاء امتحان هندسة الشرقية طويل يحتاج وقت وفوق مستوى الطالب المتوسط ووصفوه بأنه امتحان ثقيل.

وأوضحت”الحزاوي” أن هناك شكاوي من بعض اللجان في صعوبة التعامل مع الطلاب مما جعل الطلاب متوترين وخصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة.

والجدير بالذكر، صرح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أيمن موسى، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ٣٥.

وأكد ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.