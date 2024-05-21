نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهولة امتحاني الجبر والإنجليزي لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي طلاب الشهادة الإعدادية، منذ قليل، من امتحان مادة الجبر والإحصاء بالقاهرة واللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة، فى خامس أيام امتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، ورابع يوم اختبارات لطلاب الجيزة.

وعبر طلاب الشهاة الإعدادية بالقاهرة، سعادتهم من سهولة امتحان مادة الجبر والإحصاء.

وقالت الطالبة نوران خالد بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة سانت ميري بحلوان، إن امتحان الجبر والإحصاء جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت الطالبة منى محمود، بالصف الثالث الإعدادي، إلى أن مسائل امتحان مادة الجبر والإحصاء جاءت سهلة ومباشرة، وتابعت على عكس المتوقع.

وفى امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة، أكد الطلاب، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا.

وفي ذات السياق قالت الطالب محمد طارق، بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة أبن مسعود الخاصة، إن امتحان اللغة الإنجليزية، جاء سهلًا وعلى غير المتوقع.

وأدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الجبر والإحصاء بمحافظة القاهرة، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية، بمحافظة الجيزة.

من جانبه، تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024م، من خلال خطة العمل التي تمت دراستها بأحكام مراعاة للدقة والشفافية وحسن سير العملية الامتحانية.

وشدد سلومة على توفير التأمين وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.