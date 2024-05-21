وزارة العمل : ”سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بجامعة الأزهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" ، بهدف إلقاء الضوء على مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر بيئة العمل في كافة القطاعات بالمجتمع بجميع المحافظات في ظل الجمهورية الجديدة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وذلك داخل مبنى كلية الطب ، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وفضيلة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى ، والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء وزارة الكهرباء ورئيس حى شرق و160 من مسئولى السلامة والصحة المهنية ، فى إطار الإحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وذلك فى إطار جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيق اشتراطاتها وأساليبها داخل المنشآت للحفاظ على العاملين والمترددين والمنشآت من المخاطر بأنواعها الموجودة داخل أماكن العمل ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ..

واوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة من أجل حماية العاملين والحفاظ على أرواحهم والحفاظ على المنشآت والممتلكات من أية مخاطر محتملة فى بيئة العمل ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بالتنسيق والتعاون المشترك مع المنشآت العاملة فى مختلف القطاعات ، من اجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاج ويشجع على الإستثمار ، وأضاف مدير المديرية أن الاحتفالية شارك فيها من الوزارة إسلام حمدى من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، مقدماً فى كلمته الترحيب بالحضور الكريم ، ناقلاً لهم تحيات الوزير حسن شحاته وزير العمل ، ومؤكداً على أن تلك المبادرة تأتى فى إطار دور المديرية وأجهزتها التابعة فى الحفاظ على كافة المنشآت والوقاية من المخاطر الموجودة فى أماكن العمل ، وأشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فى كلمته إلى اهمية تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص تامين المنشآت وتشجيع الإستثمار ، مؤكداً حرصه على رعاية وحضور كل الفعاليات التى تنظمها مديرية العمل وعلى الأخص مبادرات السلامة ،مقدماً الشكر للمديرية والقائمين على تنظيم المبادرة ، كما تحدث فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم نائب رئيس جامعة الأزهر مقدماً الشكر والتقدير لوزير العمل على تنظيم تلك المبادرة داخل الحرم الجامعى بجامعة الأزهر ناقلاً شكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى الوزير حسن شحاتة على التعاون القائم بين مديرية العمل وجامعة الأزهر فى مجالات عديدة ومنها السلامة والصحة المهنية ..