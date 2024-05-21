غرق 15 فتاة فى حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:32 مساءً - كشفت التحريات الأولية لحادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب بمركز شرطة منشأة القناطر، أن الحادث نتج عنه 15 حالة وفاة، وتم استخراج 3 جثث منهم حتى الآن، وتجرى عمليات التحريات من قبل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وسقطت صباح اليوم الثلاثاء سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة "معدية أبو غالب"، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لانتشال الضحايا.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيري، سقطت السيارة بالمياه، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من فتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى مواصلة عمليات البحث.