وزارة الصحة: نقل 6 وفيات حتى الأن فى سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:32 مساءً - تابعت وزارة الصحة والسكان، الأعمال الإسعافية، والخدمات الطبية المقدمة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص من اعلى معدية أبوغالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، موجها برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، تمركز 8 سيارات في موقع البلاغ، مشيرة إلى أنه في حصيلة أولية تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وأسعف 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات وماتزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية وجاري المتابعة.