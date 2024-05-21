محافظ الجيزة: صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:32 مساءً - تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص التعازي للمتوفين أثر حادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري ( أبو غالب) بمركز ومدينة منشأة القناطر داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان .

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط حيث كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتي تمام شفاءهم .

وأكد المحافظ انه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لسرعه التعامل مع الحادث مشيراً انه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الانقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجاري مواصلة جهود الإنقاذ .

وقد كلف المحافظ مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم .