نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن استعدادها لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم لعقد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي لشهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام الوزارة، إنه تم الانتهاء من طباعة كافة أوراق امتحانات الدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، أنه سيتم نقل صناديق أسئلة الدبلومات الفنية يوم الخميس المقبل، المحافظات النائية، استعدادا لتوزيعها على الإدارات التعليمية قبل انطلاق الامتحان بساعات حفاظا على سريتها.

واضافت المصادر، أنه سيتم توزيعها من مراكز النظام والمراقبة "الكنترولات "على المحافظة الداخلية فجر يوم الامتحان.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم اللجان لرؤساء اللجان يوم الخميس المقبل، وتابع أنه تم التأكد من تجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

وحددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية2024 بجميع نوعياتها زراعي وتجاري وفندقي وصناعي والتى تبدأ 25 مايو الجاري كالتالي:

1- العذر المرضي تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر إلى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

2- حالات الوفاة: شهادة الوفاة ( الزوج / الزوجة ) لم تتجاوز العام.

3- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل.

4- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع احضار أصل الخطاب للاطلاع.

5- أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان»



6- رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: تقرير طبي معتمد.

7- تعين 5%: احضار ما يفيد ذلك.

8- على مديرى المدارس تجميع الاعتذارات من الزملاء الراغبين في الاعتذار ومراجعتها حسب المطلوب في التعليمات وتكليف مندوب من المدرسة بتسليمهم إلى لجنة الإدارة ولن تقبل أي نماذج اعتذارات من المدرسة قبل تسليم كشوف (۲) عضوية للجنة الإدارة، لن تقبل أي اعتذارات بعد الميعاد المحدد في الإعلان عن قبول الاعتذارات.