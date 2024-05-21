سويلم يلتقى وزير المياه المغربى لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 01:28 مساءً - الدكتور سويلم : قوة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين ، و رغبة مصر الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك لخدمة قضايا المياه بالدول العربية

- الحرص على المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية مثل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ نزار بركة وزير المياه بالمملكة المغربية لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية .

وقد أكد الدكتور سويلم على قوة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين ، مشيراً لرغبة مصر الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك لخدمة قضايا المياه بالدول العربية .

وتم خلال اللقاء إستعراض إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخراً خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 والتي تهدف لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية ، وتنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول ، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية ، وتنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية ، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم فى مجال استخدام وتنمية الموارد المائية ، وتطوير تقنيات تحلية المياه .

كما تم خلال اللقاء إستعراض موقف التنسيق المشترك بين الجانبين تحت مظلة مبادرة AWARe والتي إنضمت لها المغرب مؤخراً .

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات فى المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين مثل مشروعات تحلية المياه لإنتاج الغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، وإستفادة مصر من تجربة المغرب الناجحة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .