نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفيين بحادث سقوط ميني باص بالمياه بأبو غالب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفيين بحادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري ( أبو غالب) بمركز ومدينة منشأة القناطروالتيسيرعليهم.

وتقدم محافظ الجيزة، بخالص التعازي للمتوفين، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط حيث كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتي تمام شفاءهم.

وأكد المحافظ إنه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث مشيرًا إنه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الانقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجاري مواصلة جهود الإنقاذ.

حيث سقطت صباح اليوم سيارة ميني باص محملة بالعمالة من معدية أبو غالب الوسطانية في نهر النيل.

وأكد شهود عيان، إن السيارة كانت قادمة من المناشي ويستقلها ٢٢ فتاة من الفتيات العاملات اللاتي ينتقلن يوميا إلى البر الثاني من نهر النيل للعمل في شركة تصدير زراعية.

وأضاف شهود العيان، أن الأهالي استخرجوا 6 فتيات من مستقلي السيارة، ومازالت الباقيات في المياه حيث تم الاستعانة بالصيادين من أهالي المنطقة للبحث عنهن مع وصول قوات الانقاذ النهري.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف، لانتشال الفتيات والسيارة، قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.