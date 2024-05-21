نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التدريب والاختبار لفئة معلم خبير والمرشحين للترقي دفعة عام 2018 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن مواعيد التدريب والاختبار لفئة معلم خبير والمرشحين للترقي إلى كبير معلمين دفعة عام 2018م، على ان يبدأ التدريب بداية من 24 مايو وتستمر حتي 23 يونيه 2024م.

ويبلغ اجمالي عدد الفئة المستهدفة للترقيات 161 الف و239 معلما، وتتضمن المحافظات المستهدفة التالي:

_من يوم 24 مايو لاول يونيه، محافظات ( القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد _السويس - دمياط - الدقهلية).

_من 2يونيه ل9 يونيه 2024 م، محافظات،(القليوبية - كفر الشيخ - الغربية -المنوفية - الشرقية).

_من 10 يونيه ل 16 يونيه 2024، محافظات،( البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - اسيوط).

من 17 يونيه ل 23 يونيه 2024محافظات،(سوهاج - قنا - اسوان - البحر الأحمر- الوادى الجديد - مطروح - شمال

سيناء - جنوب سيناء - الأقصر).