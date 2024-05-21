وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر المتوفين والمصابين فى حادث معدية أبو غالب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:26 مساءً - تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة و مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي ومقدمة التعازى لأسر الضحايا والدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصابين حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.