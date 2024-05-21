كشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن محاولة خطف طالب بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص بإقتحام إحدى المدراس مستقلين سيارة والتعدى بالضرب على أحد الطلاب وإصطحابه داخل السيارة ومحاولة خطفه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى نشبت مشاجرة بين كلاً من طرف أول (طالبان - أحدهما "مصاب بسحجات بالجسم" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) طرف ثانى (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بسبب حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب خارج المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى بسبب أولوية الدخول للجنة الإمتحانات ، وهو ما أيده شهود الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.