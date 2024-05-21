ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومتوفاة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (عامل وزوجته ونجلهما) ، طرف ثان: (مالك محل زيوت وعامل بالمحل) بسبب طلب مالك محل الزيوت من الطرف الأول إبعاد الكلب الخاص بهم من أمام المحل خشية عقره للمارة ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كان بحوزته ، مما نتج عن ذلك إصابة طفلة وتوفت متأثرة بإصابتها وكذا إصابة طالب برش الخرطوش.. تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات- 3 سلاح أبيض- ماسورة حديدية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.