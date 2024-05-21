نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجحن في الخروج من السيارة.. ننشر الأسماء الكاملة للفتيات الناجيات بحادث معدية أبوغالب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح موقع دوت الخليج، في الحصول على 9 أسماء من الفتيات الناجيات، بحادث معدية ابو غالب بعد غرق ميني باص لنقل نحو 22 فتاة في نهر النيل.

حيث نجحت الفتيات الـ9 في الخروج من السيارة وتوقفن أعلى المعدية، وأخذن الصياح لإنقاذ باقي الفتيات المتواجدات داخل السيارة، والفتيات هن:

ميادة رمضان عيد محروس علام17 سنة، أميرة ضياء علي 15 سنة، جومانة عرفة فتحي 13 سنة، سميرة عبد العزيز محمد مصطفى 36 سنة، صبحية صلاح علي شحاتة 49 سنة، نسمة محمد عبدالنبي حسن 14سنة، حبيبة دياب حسن دياب 17 سنة، وجنات احمد لطفي عبداللطيف 14 سنة وتم الفتاتين حبيبة وجنات لمستشفى الشيخ زايد لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم أثر الحادث.

كان قد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفيين بحادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري ( أبو غالب) بمركز ومدينة منشأة القناطر والتيسير عليهم.

وتقدم محافظ الجيزة، بخالص التعازي للمتوفين، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط حيث كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتي تمام شفاءهم.

وأكد المحافظ إنه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث مشيرًا إنه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الانقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجاري مواصلة جهود الإنقاذ.