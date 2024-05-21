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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والدكتور مارك لينر عالم الآثار، أن معظم ما هو معلن حاليًا حول كشف فرع جاف لنهر الميل هو كرر فهمًا واستنتاجات سبق الاعلان عنها من قبل، وجاءت تعليقات العالمين ردًا على العديد من الطلبات للحصول على رأينا حول بحث غنيم وآخرين 2024، نود أن نوضح.

حواس ولينر: لا جديد فيما يسمى «اكتشاف فرع للنيل» فهو أمر معروف

وأشار حواس ولينر إلى أنه بمراجعة بحث بعنوان بناء سلسلة الأهرامات المصرية على طول فرع نهر الأهرامات المهجور الآن في الاتصالات الأرض والبيئة المنشور عام 2024، وما ورد في الفقرة 5: 233، والبحث للباحثين إيمان غنيم، تيموثي ج. رالف، وسوزان أونستين، رغدة البيهادي، جاد القاضي، عمرو س. فاحل، محفوظ حافظ، مجدي عطية، محمد إبراهيم، أشرف خزيّم ومحمد س. فتحي لمتابعة البحث اضغط هنا

بين حواس ولينر عدة نقاط

أولًا: «لم يتم تقديم تفسير مقنع حتى الآن لسبب تركيز هذه الأهرامات في هذه المنطقة المحددة» حيث يعلم أي طالب مبتدئ في علم المصريات أن أهرامات الدولة القديمة والوسطى تنتمي إلى مقابر غرب منف، العاصمة التقليدية لمصر، وأن الغرب كان اتجاه الموتى.

ثانيًا: اقترح علماء المصريات لأكثر من قرن أن فرعًا غربيًا من النيل أو قناة على طول مسار قناة الليبيني أتاحت الوصول إلى الأهرامات، وقبل ثلاثة وخمسين عامًا، طور عالم المصريات الفرنسي جورج جوين فكرة فرع غربي من النيل أو قناة تربط الأهرامات ومعابدها الوادي، وعرف هذا الفرع ببحر الليبيني (جوين 1971).

منذ 100 عام

ثالثًا: لأكثر من قرن، حقق علماء المصريات في فرضية وجود موانئ في نهاية طرق الأهرامات، أمام معابد الوادي، في خلجان طبيعية، مثل خليج أبو صير، وفي أفواه الأودية، مثل حوض خنتكاوس في فم الوادي المركزي في الجيزة، أو حتى أبعد غربًا، مثل الحوض في الوادي الجنوبي في دهشور، ولأكثر من قرن ناقش علماء المصريات فكرة أن هذه الأحواض يمكن أن تستقبل مياه النيل، على الأقل خلال فترة الفيضان.

درسنا من قبل مسألة الفرع الغربي للنيل

رابعًا: قمنا في الجيزة لسنوات بدراسة موضوع الفرع الغربي لنهر النيل على طول مسار الليبيني وكيف كان يغذي موانئ أهرامات الجيزة، ولقد وجدنا ونشرنا حدودًا ومعالم عن موانئ خوفو وخفرع ومنكاورع. لم تُذكر منشوراتنا نهائيًا في هذا البحث.

بردية وادي الجرف

خامسًا: تجاهل المؤلفون اكتشاف بردية وادي الجرف في عام 2013 التي تتضمن، بين وثائق أخرى، يوميات رجل يُدعى مرر قاد فريقًا لنقل الحجر الجيري بالقارب من المحاجر الشرقية في طرة إلى الجيزة لبناء هرم خوفو، وأشار مكتشف البردية، بيير تاليت، إلى الليبيني كعلامة على فرع غربي لنهر النيل، والمسارات الجنوبية التي سلكها مرر ورجاله إلى الجيزة، وقد أغفل الباحثون تمامًا هذه المعلومات الجديدة الهامة.

سادسًا: في عام 1995، عملنا مع مجلة ناشيونال جيوغرافيك لإعادة بناء فرع غربي لنهر النيل على مسار الليبيني عن طريق رقمنة خرائط محددة بمقياس 1:5،000 أنتجتها وزارة الإسكان والإعمار، (MHR 1977) وأنتجنا عرضًا ملونًا معاد بناؤه لفرع النيل الغربي وهو عمليًا نفس الشكل 7 في بحث غنيم وآخرين 2024.

كما أنشأنا نموذجًا مصغّرًا للحوض العميق الذي يميز بقايا قناة النيل الغربية على طول الليبيني. تم نشر الاكتشاف الرئيسي لغنيم وآخرين 2024 بالفعل في ناشيونال جيوغرافيك قبل تسعة وعشرين عامًا (يناير 1995، الصفحة 22).



يبدو أن المؤلفين إما غير مدركين للنقاشات والأبحاث المنشورة بالكامل حول موضوعهم، أو يتجاهلون إلى أي مدى تم مناقشة اقتراحهم في الأعمال الأكاديمية لكي يقدموا نتائجهم كاكتشاف جديد، نحن لا نجد أي جديد فيما ذكره بحث غنيم والمؤلفين الآخرين 2024.