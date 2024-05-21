نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأجواء الحارة في مصر: توقعات وتوصيات الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء استمرار الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق مصر، مع ارتفاع في درجات الحرارة على السواحل الشمالية حيث تكون حارة.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة في القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية.

الظروف الجوية المتوقعة

في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح ستنشط على مناطق محددة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى اثارة الرمال والأتربة على فترات متقطعة في مناطق جنوب سيناء.

توقعات للأيام القادمة

الأجواء الحارة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، مع توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تتراوح القيم بين 3 و4 درجات.

التوصيات الوقائية

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى الالتزام بعدد من التعليمات خلال فترة الحر الشديد، ومنها:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- استخدام أغطية الرأس للحماية.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة للتهوية.

- شرب الكثير من السوائل، خاصة المياه، للوقاية من الجفاف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفقًا للأرصاد الجوية، إليك درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على بعض مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 درجة مئوية

- السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية

- جنوب سيناء: 40 درجة مئوية

- شمال الصعيد: 42 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية

توضح هذه التوقعات الجوية والتوصيات الوقائية أهمية التحضير لظروف الطقس الحارة واتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الجميع خلال فترات الحر الشديد في البلاد.