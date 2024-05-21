نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أسماء الفتيات ضحايا حادث معدية أبو غالب بعد غرقها بنهر النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح موقع دوت الخليج الإخباري، في الحصول على أسماء الفتيات ضحايا حادث معدية ابو غالب بعد غرق ميني باص لنقل نحو 22 فتاة في نهر النيل.

واسماء الضحايا الـ 10 هن:

جنا إيهاب دبور 15 سنة، تهاني السيد عمر 40 سنة، جنا أحمد عبدالعليم محمود 12 سنة، روضة رجب علي 14 سنة، شهد محمد عبده عبدالجواد كساب 15 سنة، ملك عادل صقر حسن 14 سنة، يسري مجدي عبدالغني قاسم، هاجر أحمد عبدالسلام، روان رمضان عيد، وآلاء رمضان عبدالمجيد عامر 18 سنة.

كان قد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفيين بحادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري ( أبو غالب) بمركز ومدينة منشأة القناطر والتيسير عليهم.

وتقدم محافظ الجيزة، بخالص التعازي للمتوفين، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط حيث كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتي تمام شفاءهم.

وأكد المحافظ إنه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث مشيرًا إنه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الانقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجاري مواصلة جهود الإنقاذ.