رئيس جامعة حلوان يستقبل لجنة قطاع معاهد علوم الحاسب

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، برفقة الدكتور اسامه امام، رئيس لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب وعميد الكلية، الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود الخولي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وقد رحب الدكتور قنديل بأعضاء اللجنة المكونة من نخبة من أساتذة علوم الحاسب بالجامعات المصرية، وهم الدكتور محمد عصام أحمد مختارعميد كلية االحاسبات والمعلومات الأسبق جامعة عين شمس، الدكتور محمد هاشم عبد العزيز، أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، الدكتورة ليلى محمد الفنجري، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الأسبق جامعة حلوان، الدكتور خالد محمد حسنى، أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق

وهنأهم بصدور القرار الوزاري رقم 757 لسنة 2024.

وفي كلمته، حث رئيس الجامعة اللجنة على الاهتمام بخريجي المعاهد الخاصة بعلوم الحاسب، مشددًا على أهمية إلمامهم بالجوانب العلمية التي يحتاجها سوق العمل المصري في مختلف قطاعات الدولة، لدفع قاطرة التنمية في مصر.

كما أكد الدكتور قنديل على ضرورة اختيار أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بعناية، باعتبارهم النواة الأساسية لبناء خريج متميز قادر على تطوير تطبيقات تساعد في دفع عملية الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري.

من جهته، أشار الدكتور أسامة إمام، إلى اهتمام اللجنة في المرحلة المقبلة بالارتقاء بمستوى طلاب المعاهد، والعمل على نقل خبرات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي إليها، ومد جسور التعاون بين المعاهد وكليات الحاسبات الحكومية والأهلية والخاصة، بهدف إعداد خريج يواكب رؤية مصر 2030.