نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتابع أمتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مستشفى 57357 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، طلاب مستشفى 57357، اللذي يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، وقد اطمأن على صحة الطلاب وتوفير سبل الرعاية لهم.

كما حرص محافظ الجيزة، على التحدث مع الطلاب عبر الهاتف واطمأن علي صحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.

ووجه محافظ الجيزة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمتابعة حالة الطلاب الصحية مع المستشفى وتلبية كل احتياجاتهم.

كما زار سلومة، أبنائنا الطلاب بنفس المستشفى لمحافظات القليوبية والاقصر والاسماعيلية والقاهرة والمنوفية وسوهاج وقنا ودمياط والشرقية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ، وذلك بعدد 38 طالب وطالبة ونقل لهم تحيات معالي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي والسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واطمأن علي حالتهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل كما تحاور مع السادة أولياء أمور الطلاب وطمأنهم علي سير الامتحانات.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، هدايا تذكارية تشجيعا لهم ولرفع الروح المعنوية لديهم.

رافق سيادته خلال الزيارة كلا من الأستاذة سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ بدوي علام رئيس مجلس الاباء والامناء.

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