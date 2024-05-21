وزير الأوقاف ورئيس الإذاعة المصرية يكرمان أهل القرآن الكريم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:31 مساءً - كرَّم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ/ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أهل القرآن الكريم الذين تم اعتمادهم قراءً في إذاعة القرآن الكريم، اليوم 21 مايو 2024م بمؤتمر أهل القرآن الأول الذي عُقد بمسجد النور بالعباسية، والمكرمون هم:

أولًا: القراء الذين تم اعتمادهم إذاعات خارجية بما فيها قرآن الجمعة والفجر، وهم:

1. القارئ الشيخ/ عزت السيد راشد

2. القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع خليف

3. القارئ الشيخ/ السعيد فيصل طلبة

4. القارئ الشيخ/ كارم راضي الحريري

5. القارئ الشيخ/ نصر السعيد محمد

6. القارئ الشيخ/ حسن محمد حسن الدشناوي

7. القارئ الشيخ/ محمد السيد السعدني

ثانيًا: القراء الذين تم اعتمادهم لتسجيل الأمسيات الدينية، وهم:

1. القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة

2. القارئ الشيخ/ محمود سالمان عبد السلام

3. القارئ الشيخ/ عيد حسن أبو عشرة

4. القارئ الشيخ/ جمال السيد حسين

كما سلَّم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عددًا من القراء كارنيهات عضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهم:

القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع

القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة

القارئ الشيخ/ السعيد فيصل طلبة

القارئ الشيخ/ الخضر أحمد محمد مصطفى

القارئ الشيخ/ محمد علي الطاروطي

القارئ الشيخ/ محمد عبد البصير عبد العزيز