محافظا الجيزة والمنوفية يصلان موقع حادث ميكروباص معدية أبو غالب.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:32 مساءً - وصل منذ قليل محافظا الجيزة والمنوفية لتفقد موقع حادث سقوط ميكروباص معدية أبو غالب.

مازال رجال الإنقاذ والضفادع البشرية تواصل البحث عن 7 من الضحايا في حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب.

يبحث رجال الحماية المدنية بالجيزة، عن 4 مفقودات بحادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب بمركز شرطة منشأة القناطر، وهم (وفاء هانى عبد النبى - ألاء عبد المجيد عامر - سلمى وحيد عسران – هبة محمد إبراهيم" وتجرى عمليات التحريات من قبل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وحصل "اليوم السابع" على عدد من أسماء المتوفيات والناجيات بحادث سقوط إحدى السيارات بالمياه بمنطقة منشأة القناطر "معدية أبو غالب"، كانت قادمة من مركز أشمون فى محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة.

وجاءت أسماء المتوفيات: "جنى إيهاب، وتهانى السيد، وجنى أحمد، روضة أحمد، وشهد محمد، ملك عادل، يسرى محمد، وهاجر أحمد، روان رمضان، حسام رشاد، فيما جاءت أسماء الناجيات كالتالى:" ميادة رمضان، أميرة ضياء، جومانة عرفة، سميرة عبد العزيز، سماح وحيد، صبحية صلاح، نسمة محمد، حبيبة دياب، وجنات أحمد".

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيرى سقطت السيارة بالمياه، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من فتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى مواصلة عمليات البحث.

وصول محافظا الجيزة والمنوفية إلى موقع حادث سقوط ميكروباص أبو غالب (1)

وصول محافظا الجيزة والمنوفية إلى موقع حادث سقوط ميكروباص أبو غالب (2)

وصول محافظا الجيزة والمنوفية إلى موقع حادث سقوط ميكروباص أبو غالب (3)

وصول محافظا الجيزة والمنوفية إلى موقع حادث سقوط ميكروباص أبو غالب (4)



