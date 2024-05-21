محافظا الجيزة والمنوفية يتفقدا موقع حادث سقوط ميكروباص معدية أبو غالب (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:32 مساءً - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه اللواء إبراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، موقع حادث سقوط ميكروباص محمل بالعمالة من على متن معدية الرياح البحيري «ابو غالب» بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر بمحافظة المنوفية .

وقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، خالص العزاء لأسر المتوفين داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .

وقد أطمأن محافظ الجيزة على الحالة الصحية للمصابين بعد أن تم نقلهم لمستشفيات ابو غالب ووردان ومبارك المركزي؛ لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهآ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء .

كما كلّف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم ومساعدتهم .

وقد تابع اللواء أحمد راشد ميدانيا جهود قوات الانقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورجال الشرطة وتواجد سيارات الإسعاف لتقديم الاسعافات الطبية العاجلة اللازمة مؤكداً انه جاري مواصلة جهود الإنقاذ .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه فور تلقي بلاغ وقوع حادث السقوط للميكروباص تم التنسيق مع كافه الجهات المعنية لسرعه التعامل مع الحادث .