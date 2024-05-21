وداعا أزمة الأسمدة.. منظومة للنقل والمتابعة وصولا ليد المزارعين والوزارة تطارد الفاسدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:32 مساءً -

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة حوكمة ونقل الاسمدة بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة المعنية وشركة البنك الزراعي.

وخلال الاجتماع أكد القصير أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف الأسمدة مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل توفير الاسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة.

كما وجه بضرورة مراجعة برامج شحن الاسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة اي مشكلات والعمل على حلها فورا مع ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة.

مشيرا الى جهود الوزارة بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الاسمدة لمستحقيه الحقيقيين.

وأضاف وزير الزراعة ان الاجتماع اليوم يأتي قبل ذروة بداية تسميد المحاصيل الاستراتيجية والصيفية خلال الشهر القادم بهدف تلافى اي مشكلات قبل حدوثها لذلك فإن الأمر يتطلب من جميع أعضاء منظومة الاسمدة بذل قصارى جهدهم سواء الجمعيات أو الشركات وكذلك قيادات الوزارة المعنية.

وزير الزراعة وجه بمحاسبة المقصرين في أداء عملهم وتقاعسهم عن صرف الاسمدة في مواعيدها المقررة مشددا في الوقت نفسه على المتابعة الدائمة لمنظومة استخراج كارت الفلاح لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين.