نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرمان بعض طلاب الشهادة الإعدادية من دخول امتحان اللغة الإنجليزية لتأخرهم بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الرابع لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ( الدور الأول)، تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية لامتحان الشهادة الإعدادية مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

وذلك بحضور مديرو عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشدده من رجال الشرطة البواسل والحماية المدنية بالجيزة.

وكذلك أيضًا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني الثانوي، وبعد الانتهاء من توزيع الأسئلة والاطمئنان على وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد، قام سلومة بمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن ما تم تداوله في الصباح الباكر امتحان يخص الفصل الدراسي الأول، وأهاب سلومة، بأولياء الأمور وأبنائه الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

وقد تم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وذلك بحرمان بعض من طلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة من دخول امتحان الفترة الأولى (اللغة الإنجليزية) لتأخرهم عن وصول اللجنة بعد الساعة التاسعة والربع صباحًا. والسماح لهم بدخول امتحان الفترة الثانية (التربية الدينية).

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