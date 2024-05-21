نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظا الجيزة والمنوفية يتفقدان موقع حادث سقوط ميكروباص معدية أبو غالب بمنشاة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موقع حادث سقوط ميكروباص محمل بالعمالة من على متن معدية الرياح البحيري " ابو غالب " بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر إلي محافظة المنوفية.

وقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خالص العزاء لأسر المتوفين داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واطمأن محافظ الجيزة علي الحالة الصحية للمصابين بعد ان تم نقلهم لمستشفيات ابوغالب ووردان ومبارك المركزي لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهآ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلّف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم ومساعدتهم.

وقد تابع اللواء أحمد راشد ميدانيا جهود قوات الانقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورجال الشرطة وتواجد سيارات الإسعاف لتقديم الاسعافات الطبية العاجلة اللازمة مؤكدًا إنه جاري مواصلة جهود الإنقاذ.

واشار محافظ الجيزة أنه فور تلقي بلاغ وقوع حادث السقوط للميكروباص تم التنسيق مع كافه الجهات المعنية لسرعه التعامل مع الحادث.

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية ومحمد كمال مدير مديرية الشئون الصحية وممثلي مرفق الحماية المدنية ورجال الشرطة.

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