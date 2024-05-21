نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابية بـ "الوفد" تطالب بسرعة تنفيذ الزيادة الثانية للرواتب بقيمة 900 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيان هام.. بشأن تطبيق 900 جم

أرسلت اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، خطاب لرئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بشأن تطبيق زيادة الـ900 جنيه في الرواتب، التي تم الاتفاق عليها مُسبقًا.

وقدّمت اللجنة الشكر لرئيس مجلس الإدارة على تطبيق الزيادة الأولي للأجور لجميع العاملين بالمؤسسة، والتي بلغت 800 جنيه، وذلك ضمن اتفاق مع نقابة الصحفيين، والنقابة العامة، واللجنة النقابية.

وطالبت اللجنة بسرعة تنفيذ الزيادة الثانية، وهو 900 جنيه لكل الزملاء، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وبذلك يصبح الحد الأدني 3500 جنيه، علما بأن الحد الأدنى الأخير الذي أقرّته الدولة لجميع العاملين 6000 جنيه، وهو ما يعني ضعف الحد الأدني الموجود بالمؤسسة بعد إضافة 900 جنيه إلى الراتب لجميع العاملين.

وأكدت اللجنة النقابية، أنها على تواصل دائم من أجل تحقيق جميع الحقوق القانونية والمشروعة، لكافة العاملين بالمؤسسة.