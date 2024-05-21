طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. اعرف درجات الحرارة غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 05:25 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، إذ يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يكون حار على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أنَّ تكون حـالة الطقس غدًا ليلًا وفي الصباح الباكر معتدلة على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على باقي الأنحاء، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء وفق بيان صادر عن هيئة الأرصاد منذ قليل، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.