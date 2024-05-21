كريم خان يكشف عن تلقيه تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 05:26 مساءً - قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه تعرض لتهديدات تتعلق بطلبه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وأوضح خان لشبكة سى إن إن الأمريكية، إن بعض السياسيين تحدثوا معه، وكانوا صريحين للغاية، وقالوا: "هذه المحكمة أنشئت من أجل أفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين"، موضحا أن هذا ما قاله لي أحد كبار السياسيين له.

وأضاف كريم خان فى مقابلته مع المذيعة كريستيان أمانبور: "سأقرأ لك بعض الانتقادات الشديدة التي تلقيتها من الولايات المتحدة. وكما نعلم، فإن الولايات المتحدة ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا إسرائيل كذلك. ومؤخراً، عندما ترددت أنباء عن احتمال حدوث ذلك في مرحلة ما، كتب لك أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء الكونجرس الأمريكي، وأغلبهم من الجمهوريين، رسالة موقعة من السيناتور توم كوتون، وميتش ماكونيل، وتيد كروز، وماركو روبيو، وآخرين، وهذا جزء منها: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم. إذا مضيتم قدمًا في الإجراءات المشار إليها في التقرير، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، وحظركم وعائلاتكم من الولايات المتحدة". لقد تم تحذيرك، هل هذا تهديد؟

وأكد خان أنهم لا ينظرون للأمر بهذه الطريقة، فهذه المحكمة هي إرث نورمبرج، وقال إن هذه المحكمة هي إدانة للجانب المؤسف من الإنسانية، وهذه المحكمة يجب أن تكون انتصارا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.

وشدد المدعى العام للجنائية الدولية أن التهديدات أو أي أنشطة أخرى لن تثنيه عن عمله، لأنه في النهاية، عليهم الوفاء بمسؤولياتهم كمدعين عامين، كرجال ونساء في المكتب، كقضاة، وكسجل لشيء أكبر من أنفسنا، وهو الإخلاص للعدالة".

وقال: "لن نتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات، بعضها عام والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك".

من جهة أخرى، اعتبر خان أن "القانون المطبق في أراضي إسرائيل، لا يبدو أنه يطبق بقوة أو إخلاص في الأراضي المحتلة أو في غزة ولهذا السبب علينا أن نمضي قدما".