نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول صور امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر تطبيق التليجرام، بعد مرور ربع ساعة من بدأ الامتحان.

ويزعم أدمن الجروب، أنه نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في ختام أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، الخميس الماضي.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان فى مادة الهندسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

أكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، والتى تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢

وأشار مدير المديرية، إلى نه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.