الصحة: اطلاق حملة مجانية موسعة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 10:28 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات، خلال الفترة من يوم الأحد 26 مايو الجاري وحتى يوم الخميس 6يونية القادم، وذلك تنفيذا لتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه سيتم تنفيذ حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم استشارات الصحة الانجابية من خلال أخصائيين مدربون، كما يتم تقديم رعاية شاملة للنساء الحوامل، مما يضمن سلامتهن والنمو الصحي لأطفالهن، مضيفاً أنه يتم تقديم فحوصات الموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل لمراقبة نمو وتطور الجنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المشورة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بمشاركة أخصائيي الصحة الانجابية ، وأخصائيي النساء والتوليد، ومن خلال توقيع الكشف الطبي، مشيراً إلى تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى في الفترة من 26 إلى 30 مايو، والثانية في الفترة من 2 وحتى 6 يونيو 2024.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان ، الى أنه تتوفر من خلال الحملة مجموعة متنوعة من الوسائل طويلة المفعول، مما يوفر للنساء خيارات متنوعة وفعالة على المدى الطويل، قائلا: "من خلال توسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية، فإننا نمكن الأفراد والأزواج من الحفاظ على صحتهم الإنجابية، مما يساهم في تحسين صحة الأم والطفل والرفاهية العامة".

وأضاف "عباس" أن الخدمات والأدوية تقدمها الحملة «بالمجان» في الوحدات الصحية الثابتة، التابعة للوزارة والمراكز الحضرية، والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية والقرى التي يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

وتابع «عباس» أنه إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، بمشاركة الرجل، وخاصةً قرار الإنجاب، ستتضمن الحملة إقامة معارض لنوادي المرأة، يتم من خلالها تقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود، والمأكولات المحلية، وأعمال الخياطة، والتريكو التي تنتجها المنتفعات بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة.