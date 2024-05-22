نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وتطبيقات قانون المرور الجديد في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة الداخلية في مصر، بتطبيق اللوائح الخاصة بقانون المرور الجديد، الذي يتضمن عدة تعديلات وإضافات مهمة.

من بين أبرز هذه التعديلات، زيادة أسعار اللوحات المعدنية للسيارات إلى 600 جنيه، وهي خطوة تهدف إلى تمويل تطوير البنية التحتية للمرور وتحسين الخدمات المقدمة.

تفاصيل قانون المرور الجديد تشمل

- زيادة العقوبات للمخالفات المرورية: لتعزيز الالتزام بقواعد السير والسلامة العامة.



- توسيع استخدام كاميرات المراقبة: لمراقبة ومراقبة أوسع للمخالفات المرورية بواسطة الرصد الإلكتروني.



- تعزيز إجراءات السلامة المرورية: بما في ذلك الفحص الفني الدوري واستخدام أجهزة السلامة المختلفة مثل حزام الأمان.



- تنظيم استخدام الهاتف أثناء القيادة: مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.



- تنظيم حركة المرور والإشارات والممرات للمشاة ووسائل النقل العام: لضمان تنظيم سلس لحركة المرور بشكل عام.

قانون المرور الجديد أيضًا قد نص على ضرورة تحديد التعريفات الخاصة بالمركبات المختلفة، بما في ذلك سيارات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة، بعد الموافقة من السلطات المحلية المختصة والمجالس الشعبية.

بعد صدور الموافقة النهائية من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، أصبحت التعديلات الجديدة جزءًا من القانون رقم 66 لسنة 1973، مما يعزز من الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية في مصر.