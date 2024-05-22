نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استعلام عن معاشات شهر مايو 2024 من خلال التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثير العديد من المواطنين المستحقين للمعاشات تساؤلاتهم حول موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل، حيث أنه اقترب من زمن الصرف المحدد.

استعدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر مايو لأكثر من 11 مليون مواطن مصري في جميع محافظات البلاد.

سنلقي الضوء على طريقة الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالتأمينات الاجتماعية.

استعلام عن معاشات شهر مايو 2024

اعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر مايو سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، بزيادة جديدة تصل إلى 15% استجابة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور.

كما قدمت الهيئة رابطًا للاستعلام عن صرف المعاشات، حيث يمكنكم ذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية عبر الرابط المخصص.

2. إدخال اسم المستفيد رباعي وكلمة السر الخاصة به.

3. الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة.

4. إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة لاستكمال عملية الاستعلام.

شروط وأحكام استحقاق المعاش بالتأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطن المتقدم الحصول على المعاش وفقًا للقانون الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن الحالات التالية:

- بلوغ سن الشيخوخة.

- اكتمال مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي لا تقل عن 120 شهرًا.

- حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي بعد مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا.

- عدم وجود عمل آخر للمتقدم للمعاش.

باستخدام هذه الإرشادات، يمكن للمستحقين للمعاشات استعلام والتأكد من صرف معاشاتهم لشهر مايو 2024 بسهولة ويسر.