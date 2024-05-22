نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة: الأسباب وجهود الشركة لتوفير المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له، وذلك بداية من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

جاء قرار القطع نتيجة قيام الشركة بأعمال صيانة ضرورية على خط المياه العكرة قطر 1200 مم.

في بيان للشركة، أوضحت أن هذه الأعمال الضرورية للصيانة تتطلب قطع المياه لمدة تصل إلى 8 ساعات، بهدف إنهاء الأعمال المبرمجة خلال الفترة المحددة.

وتبذل الشركة جهودًا مستمرة لتوفير مياه صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع، حيث توفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة. وللحصول على المساعدة، يمكن للمواطنين المتأثرين بقطع المياه الاتصال بالخط الساخن 125.

بهذه الإجراءات، تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضمان استمرارية توفير المياه خلال فترات الصيانة الضرورية.