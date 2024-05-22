نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يتفقد لجان امتحانات كلية الطب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 11:25 صباحاً - في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم وفي ضوء إشراف فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل داخل لجان الامتحانات بكلية طب البنات بالقاهرة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات الفرقة الخامسة مادة «طب الطوارئ»، وتأكد فضيلته من وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، واطمأن على مستوى الأسئلة في حضور رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة، الدكتورة سعاد عبد العال.

من ناحية أخرى قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بحضور اجتماع مجلس الكلية، وأشاد بما تحقق في الكلية من إنجازات بداية من كونها أول كلية طب في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة عام 2014م وأيضًا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد عام 2019م، وثمن نائب رئيس الجامعة جهود الكلية الرامية إلى الحصول على شهادة تجديد الاعتماد للمرة الثانية، وقدم التحية لعمداء كلية طب البنات السابقين؛ لجهودهم المخلصة في سبيل تقدم الكلية.

كما قدم التحية إلى الدكتورة زينب نبيل، وكيل الكلية سابقًا؛ لجهودها البحثية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمركز القومي للبحوث، بشأن فاعلية لقاح كورونا.

وقام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتكريم القامات العلمية الكبيرة التي بذلت جهودًا كبيرة في ملف الجودة والاعتماد؛ جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية.