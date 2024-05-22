نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ختام الامتحانات.. فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة بامتحان الهندسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم طلاب الشهادة الإعدادية 2024، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد الامتهاء من أداء امتحان مادة الهندسة في ختام امتحانات نهاية العام الدراسي.

وفي ذات السياق قالت الطالبة، سما أيمن، بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان مادة الهندسة جاء في مستوى الطالب المتوسط، لافته إلى أنه جاء به سؤال واحد فقط كان يحتاج لتفكير.

وأضافت الطالب محمد خالد، بالصف الثالث الإعدادي، حيث أكدت بأن امتحان الهندسة جاء سهل ومباشر، معلقة:" الامتحان كان طويل ولكنه سهل ومباشر وبلا تعقيدات".

وأشارت الطالبة ريماس محمد، إلى أن جميع رسومات الامتحان جاءت سهلة وعلى عكس المتوقع كما جاء بامتحانات الترم الأول، قائلة:" ختامها مسك الحمدلله".



جدير بالذكر، بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، الخميس الماضي.

وأكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، والتى تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢

وأشار مدير المديرية، إلى نه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات.