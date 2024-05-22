نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعديلات أدخلها على قانون الفصل بسبب ثبوت تعاطي المخدرات للموظفين الذين يعانون من هذه الظاهرة.

وأوضح المغاوري أن التعديلات تهدف إلى تخفيف العقوبات، حيث لا يتم الفصل في المرة الأولى بعد التحاليل، بل بعد مرور فترة زمنية كافية وتوجيه إنذار.

كما أشار إلى العيوب في القانون الحالي، مثل عدم التمييز بين الإدمان واستخدام المخدرات لأغراض علاجية، والصعوبات التي يواجهها المفصولون في الحصول على فرص عمل جديدة.