انت الأن تتابع خبر خبر عاجل ورسمي الاعلان عن موعد صرف مرتبات و معاشات شهر مايو لعام 2024 .. شوف قبضك نزل ولا لسه؟!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تجري استعدادات لصرف معاشات شهر مايو 2024، بزيادة جديدة نسبتها 15%، والتي بدأ بالفعل تطبيقها منذ مارس الماضي، حيث تبلغ الزيادة القصوى 1890 جنيه مصري. وفي ذات السياق، صرح شريف خيري، رئيس القطاعات المالية بالمديريات، بأن صرف رواتب العاملين في القطاع العام لشهر أبريل تم بالفعل في 21 أبريل 2024، وتتوقع الجهات المعنية صرف رواتب مايو في 23 من نفس الشهر، بالإضافة إلى المتأخرات المقرر صرفها في الأيام الثامن والتاسع والثاني عشر من مايو.

تشمل الهيئات التي سيتم صرف رواتبها في هذا الموعد مجلسي النواب والأمن، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

بالإشارة إلى الزيادات في الرواتب، فقد تم الإعلان عن أن رواتب الدرجة السادسة ستبلغ 6000 جنيه، والدرجة الخامسة 6500 جنيه، والدرجة الرابعة 7000 جنيه، بينما تصل رواتب الدرجة الثالثة إلى 7500 جنيه.

هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتأكيداً على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.