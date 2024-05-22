نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. "أولياء أمور مصر": خطأ بامتحان هندسة الإسكندرية لطلاب الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في عدد من المحافظات.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن امتحان الهندسة بمحافظة الإسكندرية لطلاب الشهادة الإعدادية جاء مناسبا للطلاب دون تعقيدات وعوض الطلاب عند امتحان أمس لمادة الجبر ولكن هناك خطأ في السؤال الخامس الفقرة ب الشكل الرباعي الدائري هو وجود كلمه دائري.

وأصافت: “كما أن امتحان مادة الهندسة لمحافظة القاهرة جاء في مستوي الطالب المتوسط ووصفوه إنه ختامه مسك.

كما جاء امتحان العلوم لمحافظة الجيزة سهل ورسم الفرح على وجوه الطلاب بينما جاء امتحان علوم دمياط طويل وغير مباشر وفوق مستوي الطالب المتوسط.

والجدير بالذكر صرح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أيمن موسى، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ٣٥.

وأكد ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا في نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والإلتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

ونشرت جروبات الغش عددا من الامتحانات منها على سبيل المثال: امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وامتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، وامتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية، وامتحان الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وامتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، وامتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية في أسوان، وامتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج زاعمة إنه امتحانات اليوم.

واختتمت الحزاوي: ظاهرة الغش تقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب إذا نرجو من الوزارة توقيع اقصي عقوبة علي من يغش ومن يسهل له الغش فمن امن العقاب اساء الادب وحتي يكون عبرة لمن يعتبر.