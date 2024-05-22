نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرشادات مهمة لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت المديريات التعليمية بتعليمات حاسمة لعمليات التقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث من المقرر فتح باب التسجيل في 1 يونيو المقبل.

خلال هذه الفترة، سيكون بإمكان أولياء الأمور تعديل المدارس المفضلة إلكترونيًا، ولن يُسمح بأي تعديل بعد انتهاء فترة التقديم المحددة.

في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، تم توضيح ضوابط القبول في المدارس لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025.

يتم التفضيل بين الأطفال بناءً على معايير محددة، مثل الأولوية للتوأم إذا توافرت، وأخذ الترتيب الأبجدي للكشوف في حالة تساوي السن، والأولوية للمربع السكني الأقرب.

كما تم استثناء فئات معينة من الموعد المحدد للتقديم، مثل أبناء العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، وأبناء المبعوثين العائدين من الخارج، بشرط تقديم جميع المستندات المطلوبة من المدرسة والإدارة التعليمية، وفقًا للقرار الوزاري 266 لستة 1996.

بهذه الخطوات، تسعى المديريات التعليمية إلى تنظيم عملية التقديم وتأمين فرص متساوية للحصول على التعليم الأولي المناسب للأطفال في مصر.