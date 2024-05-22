نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيرات في درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زالت الموجة الحارة تؤثر على المواطنين مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق.

الآن، تسائل الكثيرون عن ما ينتظرهم من طقس خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا لم ندخل رسميًا فصل الصيف بعد.

بشرى سارة أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بانخفاض مؤقت في درجات الحرارة ما بين 4 و5 درجات يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكن عبارة "انخفاض مؤقت" أثارت القلق بشأن عودة الموجة الحارة بسرعة.

في تصريحاته، أوضح الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع عودة ارتفاع درجات الحرارة مجددًا يومي الأحد والاثنين، مع وجود كتل شمالية من البحر المتوسط تساهم في هذا التغير المؤقت.

وبعد ذلك، من المتوقع ارتفاع مؤقت آخر، مع توقعات بأصعب يوم في الموجة الحارة يوم الاثنين، حيث ستتجاوز الحرارة الـ40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وفي تقريرها الأخير، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الموجة الحارة يومي الأربعاء والخميس، متوقعة درجات حرارة عالية تصل إلى 39 درجة في القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء.