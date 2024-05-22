محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن مركز الصف مساء الجمعة لأعمال الصيانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 01:29 مساءً - تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر ١٢٠٠ مم .

وتوضح محافظة الجيزة ان الأمر سوف يستلزم قطع المياه عن مركز الصف والقري التابعة له لمدة ٨ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٤ وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٤؛ لإنهاء أعمال الصيانة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مشدداً على رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتشير محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.