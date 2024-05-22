خدمات مرورية.. تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحى بمنطقة المعادى بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 01:29 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحى بشارع 9 بمنطقة المعادى بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع 9 بالمعادى بالوصلة من تقاطعه مع شارع 83 وحتى تقاطعه مع شارع 87، على أن يتم تنفيذ الأعمال يومى الخميس والجمعة الموافقين 23 ، 24 /5/2024 ليلاً ونهاراً، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

- القادم من شارع 9 يسلك يساراً شارع 83 فيميناً شارع القنال فيساراً شارع عرابى فيميناً شارع 11 وصولاً لشارع 87.

- ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .