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خدمات مرورية.. تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحى بمنطقة المعادى بالقاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 01:29 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحى بشارع 9 بمنطقة المعادى بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع 9 بالمعادى بالوصلة من تقاطعه مع شارع 83 وحتى تقاطعه مع شارع 87، على أن يتم تنفيذ الأعمال يومى الخميس والجمعة الموافقين 23 ، 24 /5/2024 ليلاً ونهاراً، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

 

- القادم من شارع 9 يسلك يساراً شارع 83 فيميناً شارع القنال فيساراً شارع عرابى فيميناً شارع 11 وصولاً لشارع 87.

 

- ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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