ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 01:29 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (3 عناصر إجرامية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم (55 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الأفيون – 10 آلاف قرص من عقار "الترامادول" المخدر - طبنجة - عدد من الطلقات - سلاح أبيض – ميزان).هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,4) مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية .