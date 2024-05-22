نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تراث المتوسط".. فعالية جديدة للترويج لمدينة الإسكندرية سياحيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية بالتعاون مع نادي اليخت المصري، فعالية «تراث المتوسط» في الإسكندرية، وتهدف الفعالية إلى الترويج للمدينة الساحلية التي تتمتع بمعالم سياحية وأثرية متنوعة.

وشهد الفعالية مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة، وأمل العرجاوي المشرف على مكتب الهيئة بالإسكندرية، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة بالإسكندرية بالمجلس الأعلى للآثار، وقناصل عدد من قنصليات الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية.

وتأتي الفعالية تزامنًا مع يوم المتاحف العالمي الموافق 18 مايو من كل عام في مصر والموافق 9 مايو من كل عام في أوروبا، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي السياحي والترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بالمقصد السياحي المصري.

ومن ناحيتها قالت مها جلال عيد إن اليوم تضمن تنظيم عدد من الفعاليات منها زيارة للقناصل ومرافقيهم إلى قلعة قايتباي ورحلة بحرية في الميناء الشرقي، وندوة عن تراث الإسكندرية الغارق وعرض فيلم تسجيلي عنها وذلك بنادي اليخت المصري، وتم تجهيز مكتب استعلامات مزود بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية ولا سيما مدينة الإسكندرية وتقديم هذه المواد الدعائية والهدايا التذكارية للسادة الضيوف.

وأضافت أمل العرجاوي إلى أنه في إطار الاحتفال بتراث المتوسط بالإسكندرية فيتم على مدار شهر مايو الجاري تنظيم عدد من ورش العمل حيث تم تنظيم ورشة عمل بالقنصلية الإيطالية لذوي الهمم للرسم والتلوين وعمل بعض النماذج المصغرة لقلعة قايتباى وبعض آثار الإسكندرية، وورشة عمل بالمتحف اليوناني الروماني للأطفال عن عناصر من وحي طبيعة دول البحر المتوسط، بالإضافة إلى ورشة عمل عن إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم.